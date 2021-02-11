Орловчанку на улице избили две молодых рецидивистки

На разбойниц в полиции завели уголовное дело Фото: Архив "КП"

Случай разбойного нападения на местную жительницу произошел в Орле. Насилию со стороны двух молодых рецидивисток подверглась 23-летняя девушка прямо на оживленной улице.

Все произошло в Северном районе. Орловчанка шла по своим делам по Московскому шоссе. В какой-то момент ее догнали две незнакомки, толкнули, потребовали отдать им ее мобильник. Девушка отказала и нежеланные собеседницы напали на нее, стали избивать ногами. Прохожие подняли шум, нападавших удалось спугнуть - они убежали. А избитая девушка обратилась за помощью в полицию. В течение дежурных суток грабительниц удалось вычислить и задержать.

Как оказалось, напали на орловчанку две ранее судимые местные жительницы - одна 25 другая 19 лет. Отпираться от своего поступка при допросе они не стали.

- В отношении орловчанок возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса РФ "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору", - сообщили корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Обе разбойницы задержаны. Продолжается следствие.