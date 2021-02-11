В Орле экс-работнице общепита начальство задолжало более 100 тысяч рублей

СК продолжает проверку Фото: Архив "КП"

В Орле ситуация с задолженностью по зарплате в организации общественного питания ООО «Страйк» пошла до вмешательства Следственного комитета. Одной из бывших сотрудниц предприятие задолжала более 100 тысяч рублей.

В настоящее время долг работодателем выплачен в полном объеме, однако проверка СК продолжается.

- По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.