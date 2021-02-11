Орловскую агрофирму оштрафовали на 200 тысяч рублей и заставили убрать свалку Фото: Архив "КП"

В Орловской области агрофирму «Сельхозинвест» наказали за свалку на арендованной земле в Ливенском районе. Инспекторы Россельхознадзора обнаружили ее еще в июне 2019 года. С тех пор предприятие пыталось опротестовать назначенный штраф в 200 тысяч рублей, но безуспешно.

Теперь агрофирме предстоит не только материально возместить нанесенный природе ущерб, но и привести земельный участок площадью 1029,2 квадратных метров в порядок, убрать наваленный на нем строительный мусор. Ведь согласно лабораторным исследованиям, из-за свалки плодородный слой почвы был загрязнен токсичных компонентами нефте-бензапирена и тяжелыми металлами – цинком и свинцом.

- В феврале 2021 года решением Ардитражного суда на ЗАО «Агрофирма Сельхозинвест» возложена обязанность по рекультивации нарушенной площади земельного участка сельскохозяйственного назначения, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.