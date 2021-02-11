Юбилей Николая Лескова отметят в Орле фотовыставкой и спецгашением

В Орле отметят 190-летие Николая Лескова. ФОТО: Вячеслав Коваленко Фото: Архив "КП"

В Орле готовятся к празднованию 190-летия Николая Лескова (16 февраля). Череда культурных событий пройдет сразу на нескольких площадках города. Орловцев ждет фотовыставка, литературные вечера и спецгашение марок, открыток и почтовых конвертов художественным штемпелем.

11 февраля в Орловском краеведческом музее откроется фотовыставка, посвященная писателю. На ней будут представлены снимки заслуженного работника культуры РФ Леонида Тучнина. На каждом фото места, связанные с орловским периодом жизни Лескова и героями его произведений.

16 февраля праздничную эстафету примет областная библиотека им. Бунина. Ее гостей ждет литературный вечер «Николай Семенович Лесков: портрет в интерьере. К 190-летию со дня рождения». Лекцию о детстве и юности писателя в Орле проведет краевед Елена Ашихмина. Начнется мероприятие в 12.30.

Кроме того, в библиотеке Бунина орловцы смогут увидеть прижизненные публикациями произведений Лескова, посмотреть экранизации и сделать на память оттиск художественным штемпелем на конвертах и открытках. Подробности можно уточнить по телефону: 76-34-57