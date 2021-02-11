В доме №23 на Фомина в Орле спустя 4 месяца пройдет приемка лифтов

В доме №23 на Фомина в Орле спустя 4 месяца пройдет приемка лифта Фото: Наталья Меркулова

Замена лифтов в Орле стала одной из самых скандальных историй капремонта за 2020 год. В планах Фонда капремонта значился 21 дом, однако по факту меняли лифты в 15 и то с большими оговорками.

Подрядная организация приступила к замене лифтов только в октябре 2020 года, со значительным опозданием. Сдать в эксплуатацию их планировалось к 1 ноября, однако по многим адресам и через четыре месяца лифты по-прежнему не работают.

Дело дошло до жалоб горожан губернатору Андрею Клычкову. После чего глава региона пригрозил руководителю Фонда капремонта и всем ответственным увольнением. Итог – запустить лифты пообещали 8 и 10 февраля. Однако этого так и не произошло по ряду адресов.

В редакцию «Комсомолки» в очередной раз обратились жильцы дома №23 по улице Фомина. В их пятиподъезной девятиэтажке лифты отключили 12 октября 2020. Обещанного подключения 10 февраля не произошло.

В региональном Фонде капремонта корреспонденту «КП» пояснили, что приемка назначена на 12 февраля.

- Надеемся, что приемка пройдет успешно и в этот же день лифты введут в эксплуатацию, - пояснили «КП» в Фонде капремонта Орловской области.