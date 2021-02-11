В Орле планируется увеличить количество пунктов вакцинации от коронавируса

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В Орловской области готовится предложение об увеличении числа пунктов вакцинации от коронавируса. Такая информация прозвучала на заседании регионального оперштаба по вопросам вакцинации.

Штаб был создан специально для того, чтобы решать проблемы прививочной кампании от COVID-19 и сделать ее более эффективной. Возглавила его запред правительства региона Валентина Нордстрем.

- По итогам заседания был принят ряд решений. Особое внимание уделено вакцинации приоритетных групп населения. Готовятся предложения по увеличению количества пунктов вакцинации, включая передвижные пункты, - сообщает пресс-служба областной администрации.

Также планируется привлекать волонтеров к проведению массовой вакцинации.