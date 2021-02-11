7 тысяч орловских девятиклассников прошли собеседование по русскому языку

В среду, 10 февраля, в 334 школах Орловской области прошло итоговое собеседование по русскому языку. В нем приняли участие 6,7 тысяч девятиклассников. Школьников в устной форме проверили на умение читать, пересказывать и запоминать информацию.

На выполнение четырех заданий ученикам отвели 15 минут. Им нужно было вслух прочитать текст о писателе Павле Бажове и пересказать его. Кроме того, произнести монолог по одной из выбранных тем и поучаствовать в диалоге с экзаменатором.

- Итоговое собеседование для девятиклассников - одно из условий допуска к государственной итоговой аттестации. Оно проводится третий год подряд. Его введение позволяет проверять у девятиклассников владение всеми видами речевой деятельности, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Итоговое собеседование оценивается по системе «зачет»/«незачет». Тем, кто не сдал, дадут второй шанс 10 марта и 17 мая 2021 года.