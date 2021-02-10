Жилой дом и хозпостройка полыхали под Орлом

Орловские пожарные потушили горящий дом и хозпостройку Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Жилой дом и хозпостройка полыхали в Орловской области. Пожарным удалось справиться с огнем.

Оба ЧП случились вечером во вторник, 9 февраля. О том, что горит дом в районном центре Шаблыкино в пожарную службу поступил сигнал в седьмого часу. Спасатели прибыли на место происшествия - улицу Мира.

- В результате пожара дом выгорел изнутри. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, пострадавших нет, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Еще одно происшествие случилось в Глазуновском районе. В восемь вечера очевидцы сообщили о пожаре в хозяйственной постройке в одном из местных сел. Огонь потушили, но строение выгорело изнутри. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Причину возгорания также предстоит установить.