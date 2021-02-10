Сотрудники трамвайного депо Орла будут чинить вагоны для соседних регионов. Фото: пресс-служба ТТП

Во вторник, 9 февраля, в Орле прошла встреча руководства орловского трамвайно-троллейбусного предприятия с представителями «Тулгорэлектротранс». В центре внимания – обеспечение сотрудников ТТП работой.

На время реставрации Красного моста слесари, токари и столяры трамвайного депо Орла будут чинить и изготавливать комплектующих частей вагонов по заказу соседних регионов.

- По мнению руководителя орловского ТТП Андрея Митина, это позволит избежать сокращения нужных предприятию сотрудников, обеспечит их работой и частично компенсирует убытки, которые принесло перекрытие моста, - сообщает пресс-служба ТТП города Орла.

Орловским водителям трамваев предложат возможность временного трудоустройства в МКП «Тулгорэлектротранс».