В Орле Роспотебнадзор выписал штрафов на 400 тысяч за нарушения в системе школьного питания

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Сегодня, 10 февраля, в Орле состоялось заседание коллегии регионального Роспотребнадзора. Были подведены итоги работы ведомства в ушедшем году, одной из тем стал контроль за системой школьного питания в регионе.

Специалисты проверили в 2020-м 120 школ и 45 поставщиков продуктов. Без нарушений не обошлось.

- Наиболее частые нарушения касались условий хранения, содержанию сопроводительной документации, а также отмечены факты несоответствия пищевых продуктов показателям качества, - цитирует главу регуправления Роспотребнадзора Александра Румянцева пресс-служба Облсовета.

В итоге было составлено 147 административных протоколов. Общая сумма штрафов составила около 400 тысяч рублей.