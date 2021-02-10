В Орловской области спадет мороз и продолжатся снегопады

В Орловской области спадет мороз и продолжится снег Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Пришедший накануне в Орловскую область снегопад продолжится. Зато спадут сильные морозы, места дойдет до оттепели. Рассказываем, какой погода будет 11 и 12 февраля.

По данным Орловского гидрометцентра, в четверг, 11 февраля, будет облачно и весь день будет идти небольшой снег. Восточный ветер будет достигать ночью 5-10 м/с, а днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от – 13 до -18 градусов мороза, днем от – 5 до -10 градусов. В облцентре днем немного потеплее, столбики термометров покажут в светлое время суток 7-9 градусов мороза.

В пятницу, 12 февраля, вновь сильный снегопад, местами метель.

- На дорогах вероятны снежные заносы, днем по юго-востоку области мокрый снег с дождем и температура воздуха от -1 до +4 градусов, - рассказал «КП» Валерий Селихов, начальник Орловского гидрометцентра.

В целом по области температура воздуха днем от – 3 до -8 градусов мороза, ночью от -7 до -12 градусов. Ветер северо-восточный 9-14 м/с.