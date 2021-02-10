К осени 2021 года в Орле построят водовод от Авиационной до Генерала Родина Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле заключили контракт на строительство водовода от Авиационной улицы до Генерала Родина. В роле подрядчика выступит «Орелводоканал», которому предстоит до осени проложить почти 5,5 километров коммуникаций.

Строительство пройдет в два этапа. На первом будет проложено 3,643 километров труб. Отправной точкой водовода станет уже существующая камера на перекрестке Карачевского шоссе и улицы Андреева, конечной –камера на правом берегу реки Орлик на Мостовой улице.

Затем подрядчик продолжит строительство от Мостовой до Генерала Родина и от перекрестка Авиационной и Латышских стрелков до перекрестка Авиационной и Карачевского шоссе. Здесь будет проложено еще 1,819 км труб.

- Сумма муниципального контракта — 38 074 854,71 рублей. После реализации проекта качественной питьевой водой будут обеспечены более 1,5 тысяч человек, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.