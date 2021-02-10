В Орловской области снизилась заболеваемость ВИЧ и сифилисом Фото: Архив "КП"

Сегодня, 10 февраля, в Орле состоялось расширенное заседание коллегии Роспортребнадзора. В центре внимания ситуация с заболеваемостью в регионе в 2020 году.

По информации ведомства, в Орловской области наблюдается снижение заболеваемости 26 формам инфекционных и паразитарных заболеваний.

Наиболее снижение заболеваемости зафиксировано по клещевому боррелиозу (на 84,5%), меньше стали болеть скарлатиной (на 70,6%), инфекционным монуклеозом (на 55,3%), хроническими формами вирусных гепатитов В и С (на 59,9%) и энтербиозом (на 40,2%).

Кроме того, снизилось количество случаев заражения ВИЧ-инфекцией (на 34,8%), сифилисом (на 24,7%) и туберкулезом органов дыхания (на 13,7%).

- Отсутствие распространения краснухи, дифтерии, столбняка, вирусного гепатита В среди детей с 2007 года и единичные случаи вирусного гепатита В (1-2 случая в год) подтверждает эффективность проводимой вакцинации, - сообщает пресс-служба Орловского облсовета со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.