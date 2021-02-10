В Орловской области стартует конкурс на лучшее ветеранское подворье Фото: Архив "КП"

1 марта в Орловской области стартует ежегодный конкурс «Ветеранское подворье». Жителям региона предлагают рассказать о своих успехах в агрономии, разведении домашнего скота и личных достижениях. Лучшие получат премиями в размере 20, 30 и 50 тысяч рублей.

Поучаствовать в конкурсе смогут мужчины, достигшие 60 лет, и женщины 55 лет и старше. Земельный участок не должен превышать 2,5 га.

Прием заявок в Департаменте сельского хозяйства начнется 1 марта и закончится 15 апреля. Итоги конкурса подведут до 10 июня 2021 года.

Участникам необходимо будет предоставить документы на земельный участок, справки о наличии скота, фотографии личного подворья, выписка из похозяйственной книги и другие.

- Конкурсные заявки принимаются нарочно в Департамент сельского хозяйства Орловской области по адресу: г. Орел, ул. Горького, дом№ 45, 7 этаж, кабинет № 58, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Подробности конкурса можно уточнить по телефону: (4862) 750-704.