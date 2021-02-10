В Орловской области подорожали билеты в театры и музеи

Билеты на выставки стали стоить дороже Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области выросли цены на услуги. О том, за какие виды услуг теперь придется выложить больше денег, рассказал Орелстат.

За месяц в регионе подорожали билеты в музеи и на выставки в 1,4 раза, стоимость на билеты в театры увеличилась на 8%. Выросли в цене и другие виды услуг - оформить доверенность у нотариуса обойдется теперь дороже на 13,6%, рытье могил выросло в стоимости на 9,6%, обучение в негосударственных образовательных организациях стало дороже на 7%, а путевки в санаторий стоят теперь на 6,5% больше.

В то же время, подешевели билеты на поезда дальнего следования. По данным Орелстата - на 7,7%.

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В Орловской области подорожали овощи и фрукты. За месяц ценник на них вырос на 4,2% (далее).