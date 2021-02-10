Орловец отсудил у облздрава 21 тысячу рублей за лекарства

Орловец отсудил у облздрава 21 тысячу рублей за льготные лекарства Фото: Архив "КП"

Житель Ливенского района подал в суд на Департамент здравоохранения Орловской области и «Орелфармацию». Причиной стала того, что долгое ему время он не мог получить льготные лекарства, которые ему выписывал врач местной ЦРБ.

Инвалиду третьей группы пришлось покупать положенные ему медикаменты за свой счет. В суде он требовал возмещения не только стоимости лекарств, но и компенсацию морального вреда.

- Суд обязал Департамент здравоохранения обеспечить орловца лекарственными препаратами согласно выписанным рецептам и взыскал с него 20764,38 рублей в счет возмещения материального ущерба, - сообщает пресс-служба Ливенского районного суда.