Еще 146 человек заболели коронавирусом в Орловской области, 4 умерли

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области еще 146 человек заразились коронавирусом на 10 февраля. Обновленную статистику представил федеральный оперативный штаб.

Суммарно, число заболевших коронавирусной инфекцией достигает на сегодняшний день 28 271.

В то же время выписано по выздоровлению за сутки больше орловцев, чем заразилось COVID-19. Выздоровело еще 157 орловцев, а всего смогли победить болезнь 25 214 жителей области.

Сообщает оперштаб и о новых смертельных случаях. Ушло из жизни еще 4 человека с диагностированным COVID-19. Пандемия унесла жизни 386 орловцев.

Коэффициент распространения коронавируса в Орловской области соответствует общероссийскому показателю - 0,96. Число случаев заражения на 100 тысяч населения - 3 783,4 по России в среднем - 2 692, число смертей на 100 тысяч человек - 51,7, в среднем по России - 52.