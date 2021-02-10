Молодому орловцу грозит тюрьма за хранение метилэфедрона

За хранение синтетических наркотиков орловец может оказаться за решеткой Фото: Архив "КП"

Орловцу грозит тюрьма за хранение метилэфедрона. С синтетическим наркотиком 25-летнего жителя Болховского района поймали полицейские.

Вычислить любителя запрещенных веществ сотрудникам Болховского райотдела полиции удалось во время проведения оперативно-розыскных мероприятий. При молодом человеке был сверток, а в нем кристаллическое вещество, предположительно наркотик. Эту догадку подтвердила экспертиза: как оказалось, парень хранил 0,29 грамма "синтетики". Что является значительным размером.

- В беседе с полицейскими молодой человек пояснил, что приобрел данное наркотическое средство бесконтактным способом для личного потребления, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Возбуждено уголовное дело. Согласно Уголовному Кодексу, орловцу может светить до трех лет лишения свободы.