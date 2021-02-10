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Молодому орловцу грозит тюрьма за хранение метилэфедрона

Любителя синтетических наркотиков задержали полицейские
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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За хранение синтетических наркотиков орловец может оказаться за решеткой

За хранение синтетических наркотиков орловец может оказаться за решеткой

Фото: Архив "КП"

Орловцу грозит тюрьма за хранение метилэфедрона. С синтетическим наркотиком 25-летнего жителя Болховского района поймали полицейские.

Вычислить любителя запрещенных веществ сотрудникам Болховского райотдела полиции удалось во время проведения оперативно-розыскных мероприятий. При молодом человеке был сверток, а в нем кристаллическое вещество, предположительно наркотик. Эту догадку подтвердила экспертиза: как оказалось, парень хранил 0,29 грамма "синтетики". Что является значительным размером.

- В беседе с полицейскими молодой человек пояснил, что приобрел данное наркотическое средство бесконтактным способом для личного потребления, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Возбуждено уголовное дело. Согласно Уголовному Кодексу, орловцу может светить до трех лет лишения свободы.

Криминал