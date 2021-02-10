Орловский губернатор встретился со студентами

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Орловский губернатор встретился и пообщался со студентами. Андрей Клычков больше двух часов отвечал на вопросы молодежи.

Встреча состоялась накануне, 9 января. Вопросы касались политики, общественной жизни, также губернатор рассказал о своем опыте работы в милиции, дал советы, что делать молодому человеку после окончания учебы в вузе.

- В ходе диалога акцент был сделан на настроениях, пожеланиях, замечаниях студенческой молодежи, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.