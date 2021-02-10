Возле здания УМВД в Орле «Тойота» сбила пешехода. Фото: Госавтоинспекция по Орловской области

Во вторник, 9 февраля, в Советском районе Орла встало движение транспорта по Тургеневской улице и прилегающим дорогам. Причиной стала авария возле здания регионального УМВД.

В районе половины второго часа дня «Тойота» сбила на регулируемом пешеходном переходе 66-летнюю женщину. 62-летний водитель ехал по улице Салтыкова-Щедрина в сторону улицы 7-е Ноября, когда произошло ДТП.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Женщине оказали медпомощь на месте.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Отпущена домой, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.