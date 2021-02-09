Расчищать улицы Орла от снега ночью будет 40 машин

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Сегодня ночью бороться с последствиями снегопада в Орле будет 40 машин. Об этом сообщили в мэрии.

Днем на уборку улиц вышли 16 единиц техники, они расчищали мост Дружбы, улицы 5 Августа, Розы Люксембург, Маяковскую, Нормандии-Неман, Васильевскую, Паравозную, Ляшко, Михалицина, Мостовую, Раздольную, переулки Карачевский и Южный, Новосильское, Карачевское и Московское шоссе.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в ночь на дороги выйдут еще 18 КДМ, грейдер и несколько погрузчиков. Им предстоит расчистить основные транспортные артерии.

Продолжительный снегопад сегодня притормозил движение в центре города. Из-за снега и ДТП город стал в пробках.