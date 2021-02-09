Орловцы в семь раз чаще стали покупать недвижимость в других регионах Фото: Ольга СУПОНЕВА

Среди жителей Орловской области в 11 раз вырос спрос на недвижимость в других регионах страны. Чаще всего орловцы приобретают жилье поближе к Москве и Санкт-Петербургу.

В 2019 году было около полутора тысяч обращений на регистрацию квадратных метров в других регионах России, в 2020 их поступило уже больше 11 тысяч. При этом и россияне проживающие в других областях тоже приобретают квадратные метры на Орловщине. В прошлом году заявок на оформление жилья в Орловской области от жителей разных регионов поступило 700.

- Орловцы могут подать заявки на регистрацию сделок с недвижимостью в другом регионе в офисах МФЦ, раннее такие запросы можно было направить только через офисы кадастровой палаты, - поясняют в пресс-службе Управления Росреестра по Орловской области.