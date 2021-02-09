Под Орлом водитель "Хендаи" зацепила встречную машину и опрокинулась

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орловской области водитель а легковой иномарке зацепила встречную машину и опрокинулась в кювет. С места ДТП автоледи увезли в больницу.

Авария произошла сегодня утром, 9 февраля, в поселке Долгое. В начале одиннадцатого часа сорокалетняя водитель за рулем "Хендаи Солярис" ехала по улице Привокзальной районного центра Долгое со стороны дороги "Ливны-Евланово-Долгое". Навстречу двигалась другая иномарка - "Датсун". Водитель "Хендаи" не рассчитала с боковым интервалом при разъезде, машины столкнулись. После удара "Хендаи" очутился в кювете.

- С места ДТП водитель автомобиля "Хендай" доставлена в медицинское учреждение, - сообщили корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте аварии работали полицейские и спасатели.