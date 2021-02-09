В Орловской области подорожали овощи и фрукты Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области подорожали фрукты и овощи. О росте цен в январе рассказал Орелстат.

В среднем по сравнению с декабрем 2020 в январе 2021 ценник на продукты увеличился на 1,1%. Сильнее всего взлетели цены на овощи и фрукты - на 4,2%. Так, бананы и виноград подорожали в 1,2 раза, свекла выросла в цене на 12,7%, лук на 10,9 %, на 10,2 % стала дороже морковь. В то же время снизилась стоимость апельсинов и лимонов: на 12,5 % и 7,9% за килограмм соответственно.

Также за месяц подорожала соленая сельдь, шоколад, горох и фасоль, окорочка куриные, овсянка "Геркулес". Снизилась в сравнении с декабрем цена на яйца куриные, сахар и детское фруктово-овощное питание.