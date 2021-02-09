Выплату на детей до 8 лет получат орловцы, подавшие заявление до 31 марта

В Орловской области продолжают выплачивать единовременные выплаты на детей до 8 лет Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают выплачивать единовременные выплаты в размере 5000 рублей на детей до 8 лет. На сегодняшний день дополнительную финансовую поддержку получили более 59 тысяч детей. Их родителям перечисли средства на общую сумму 301,1 млн рублей.

Если семья уже получила выплату в 2020 году, то в 2021-м году ее повторят автоматически без подачи каких-либо заявлений. А вот тем, у кого малыш родился после 1 июля 2020 года или родители раньше не обращались за выплатой, то придется обратиться в Пенсионный фонд.

Подать заявление на получение выплаты нужно до 31 марта 2021 года. Сделать это можно через портал Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда.

- В заявлении должны содержаться данные свидетельства о рождении каждого ребенка, СНИЛС и реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. Обращаем внимание, что опекунам (попечителям) за оформлением выплаты необходимо обращаться лично в клиентскую службу ПФР, - сообщает пресс-служба орловского отделения Пенсионного фонда России.