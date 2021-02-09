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Общество

Под Орлом чиновника оштрафовали за игнорирование жителей

Глава сельского поселения затянул с ответом на обращение
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области главе сельского поселения придется заплатить штраф. Как установила прокуратура, чиновник вовремя не ответил на обращение местного жителя.

Проверку надзорное ведомство провело в Ливенском районе. Местный житель написал обращение в администрацию Здоровецкого сельского поселения. Однако вовремя оно рассмотрено не было, никакого ответа обратившийся не получил. Из-за нарушения глава сельской администрации стал фигурантом административного дела, которое было направлено в суд.

- По результатам его рассмотрения должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей, - рассказали "КП" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.