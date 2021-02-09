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Общество

Орловские управляющие компании задолжали за электричество более 80 миллионов рублей

Ситуация дошла до судебных разбирательств
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Орловские управляющие компании задолжали за электричество

Орловские управляющие компании задолжали за электричество

Фото: Архив "КП"

В Орловской области управляющие компании продолжают накапливать долги за поставку электроэнергии. По состоянию на 1 января 2021 года их дебиторская задолженность перед ООО «Орловский энергосбыт» составила 80,25 млн рублей.

Решать проблему с долгами приходится через суд. В минувшем году к ответственности привлекли управляющую компанию ООО «Гранит». Ее руководителю придется из личных средств оплатить основной долг - 3,29 млн рублей, плюс 150 тысяч рублей неустойки и судебные издержки.

- Основаниями для привлечения руководителя УК к субсидиарной ответственности стали неподача заявления о самобанкротсве, несмотря на неспособность выполнить обязательства перед кредиторами, а также непередача бухгалтерской документации арбитражному управляющему. Невыполнение этих обязательств свидетельствует о недобросовестном поведении руководителя, - рассказали «КП» в пресс-службе ООО «Орловский энергосбыт».

Подобным способом поставщик ресурса решил ситуацию с долгами уже в четвертый раз. Ранее суд обязал погасить долги из личных средств руководителей «Коммунсервис», «Жилсервис «Стрелецкое» и «ЖЭУ №29».