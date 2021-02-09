В Орловской области еще 149 человек заболели коронавирусом, 5 умерли

Коронавирус продолжает "шествие" по Орловской области Фото: Архив "КП"

В Орловской области еще 149 человек заболели коронавирусом за сутки. На 9 февраля региона переступил порог в 28 тысяч заразившихся.

Статистику по заболеваемости обновил федеральный оперативный штаб. Суммарное число инфицировавшихся COVID-19 в Орловской области достигло 28 125 человек.

Выписано по выздоровлению за минувший день больше орловцев, чем заболело. Статус излечившихся получили еще 154 человека, а всего - 25 057.

Вновь сообщает оперштаб и печальные новости. Скончалось еще пятеро орловцев, болевших коронавирусом. За время пандемии ушло из жизни 382 пациента с диагностированным COVID-19.