На дорогах Орловского полесья замечено большое стадо диких зубров

Необычные пешеходы замечены на дорогах Орловского Полесья Фото: Скриншот с видео

В Орловском полесье очевидцу удалось запечатлеть большое стадо диких зубров, переходящих проезжую часть. Местный житель Александр Останков ехал на автомобиле, когда дорогу ему преградили необычные пешеходы.

Видеозаписью поделилась официальная группа полесья Вконтакте.

- Учитывая трагическое прошлое зубра, случайную встречу с более чем полуторасотенным стадом ровесников мамонта можно считать одним из чудес света. В России, а, возможно, и в Европе, такое уникальное зрелище можно увидеть только в национальном парке «Орловское полесье», - рассказали в сообществе.

Сотрудники национального парка также призвали всех посетителей к разумному поведению при встрече с зубрами: нужно помнить и о своей безопасности, и о безопасности животных.