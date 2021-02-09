В Орловской области осудят главу фирмы, наживавшегося на благоустройстве

Под суд отправится директор подрядной организации, обвиняемый в мошенничестве Фото: Архив "КП"

В Орловской области под суд пойдет директор фирмы, наживавшийся на благоустройстве городских территорий. Уголовное дело в отношении руководителя ООО «Стройспецмонтаж» было возбуждено по статье «Мошенничество».

Как установлено следствием, весной 2019 года фирма взяла подряд на выполнение благоустройства города Мценска, работы велись по программе «Формирование современной городской среды». Контракт организация заключила с Мценской городской администрацией.

- При этом злоумышленник взятые на себя обязательства в полном объеме не исполнил и представил для оплаты документы, содержащие заведомо несоответствующие действительности сведения. В результате указанных действий им незаконно получено более 84 тысяч рублей, - рассказали о подробностях дела «Комсомолке» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

На данный момент следствие завершено. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила прокуратура, рассматривать его будут во Мценском районном суде.