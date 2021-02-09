Ограничения на работу заведений общепита в Орловской области снимут с 15 февраля Фото: Архив "КП"

В Орловской области ограничения на работу ресторанов и баров снимут 15 февраля. Такое решение принял региональный оперативный штаб.

Сейчас власти взяли курс на постепенное послабление ограничений, связанных с распространением коронавируса. Причина тому - постепенное снижение заболеваемости, которое наблюдается в регионе. Поэтому с будущей недели вернутся к прежнему режиму работы организации общественного питания. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсетях 8 февраля.

Напомним, ранее власти ограничили работу кафе, баров, ресторанов, клубов: закрываться они должны были в 23.00. С 15 февраля заведения вернутся к привычному режиму.