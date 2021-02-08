В Орловской области 92 школы переводят на смешанный формат обучения

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области 92 школы переходят на смешанный формат обучения. Об этом сегодня, 8 февраля, на заседании оперативного штаба сообщила руководитель профильного департамента Татьяна Крымова.

Решение перевести почти сотню учебных учреждений на частичный дистант связано с тем, что большое количество педагогов находится на больничном - 468 человек из-за ОРВИ, и 99 из-за коронавирусной инфекции.

- Частично закрыты 10 классов в 8 школах города Орла по ОРЗ, по коронавирусной инфекции частично закрыты 22 класса в 16 школах. Из них 11 школ в городе Орле и по одному классу в школах города Ливны, Глазуновского, Орловского, Новодеревеньковского и Покровского районов. 4 группы обучающихся в средних профессиональных организациях также находятся на карантине, - цитирует пресс-служба Правительства области Татьяну Крымову.