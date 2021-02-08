Орловцам навязали замену электропроводки за 50 тысяч рублей

В Орловской области зафиксировали сразу несколько случай, когда жителям региона навязали услуги электриков в три-четыре раза дороже рыночной цены. В гости к орловцам стали заглядывать сотрудники некой фирмы ООО «Энергосбыт».

Название очень похоже на гарантирующего поставщика электроэнергии ООО «Орловский энергосбыт». Поэтому ряд жителей региона, не обратив внимание на разницу, доверялись незнакомым специалистам. Итог – в Мценске за установку двух реле напряжения они взяли 13980 рублей, а за электропроводку – 50 тысяч рублей.

После поступления многочисленных жалоб, ООО «Орловский энергосбыт» официально заявил, что не имеет никакого отношения к организации с похожим названием.

- Персонал нашей компании не ходит по домам в поисках, кому бы установить электрооборудование. Работы по замене вышедших из строя электросчетчиков проходят бесплатно. Другие электромонтажные работы мы выполняем только по заявкам потребителей, - заявил Юрий Лаштабега, директор по реализации ООО «Орловский энергосбыт».

Орловцев просят проконсультироваться в контактном центре Орловского энергосбыта по телефону +7 (4862) 25-55-77, прежде чем соглашаться на условия незнакомцев.