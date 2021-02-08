В Ливенском районе задержали орловца с марихуаной в сарае Фото: Архив "КП"

В Ливенском районе полицейские нашли местного жителя, тайком хранившего у себя марихуану. Запрещенное наркотическое вещество он прятал в сарае.

После обыска 51-летний мужчина начал утверждать, что случайно нашел дикорастущее растение в лесополосе, решил его засушить для себя и не планировал продавать. Как было на самом деле теперь предстоит выяснить следствию.

- Исследование, проведенное в Экспертно-криминалистическом центре, подтвердило, что найденное вещество является наркотическим. Его общая масса 367 граммов, что является крупным размером. Возбуждено уголовное дело. Санкция за незаконный оборот предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до десяти лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Орловец в настоящее время находится под подпиской о невыезде.