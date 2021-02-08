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В Заводском районе Орла из-за пожара эвакуировали 30 человек

Огонь вспыхнул в жилом доме на улице МОПРа 6 февраля
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Заводском районе Орла из-за пожара эвакуировали 30 человек

В Заводском районе Орла из-за пожара эвакуировали 30 человек

Фото: Архив "КП"

В субботу, 6 февраля, в Заводском районе Орла произошел пожар. Огонь вспыхнул в жилом доме на улице МОПРа в районе семи часов вечера.

В момент, когда на место ЧП приехали пожарные, подъезд уже заволокло сильным едким дымом. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать 30 жильцов дома.

Как позже выяснилось, очагом возгорания стал электрический счетчик в подъезде.

- Прибор учета выгорел полностью. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ЧППроисшествия и ЧП в Орловской области 2021