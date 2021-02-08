В Заводском районе Орла из-за пожара эвакуировали 30 человек Фото: Архив "КП"

В субботу, 6 февраля, в Заводском районе Орла произошел пожар. Огонь вспыхнул в жилом доме на улице МОПРа в районе семи часов вечера.

В момент, когда на место ЧП приехали пожарные, подъезд уже заволокло сильным едким дымом. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать 30 жильцов дома.

Как позже выяснилось, очагом возгорания стал электрический счетчик в подъезде.

- Прибор учета выгорел полностью. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.