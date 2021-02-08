Из Орла в Курск отправили 10 тонн просроченной сгущенки

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В конце января 2021 года орловская фирма ООО «Гарант» отправила в Курск 10 тонн просроченной сгущенки. Срок годности лакомства истек еще в апреле прошлого года, однако оно отправилось на реализацию курским предприятиям.

После того, как инспекторы Россельхознадзора по Орловской и Курской областям выявили нарушения с помощью системы «Меркурий», учетные записи фирмы заблокировали на 90 дней.

Отметим, в этом году это не первое нарушение с просрочкой. В январе на продажу в тульские магазины поступило мясо свиных голов с истекшим сроком годности 7 декабря 2020 года. Дмитровского поставщика также заблокировали на 6 месяцев.

- С начала 2021 года выявлено 194 нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД). Оформление эВСД на продукцию с истекшим сроком годности - одно из самых распространенных нарушений. Уже возбуждено 40 дел об административных правонарушениях, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.