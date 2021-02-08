7 февраля 2021 года умер бывший ректор Орловского госуниверситета Федор Авдеев

7 февраля скончался бывший руководитель ОГУ Федор Авдеев. Экс-ректор, педагог и общественный деятель ушел на 71 году жизни.

Федор Степанович возглавлял Орловский государственный университет с 1992 по 2013 год. Общий же его педагогический стаж – более 37 лет. Начинал как лаборант, потом стал преподавателем математических дисциплин, проректором.

В последние годы он был председателем Совета ректоров Орловщины и советником при ректорате Орловского университета.

СПРАВОЧНО

Федор Степанович Авдеев (19 февраля 1950 - 7 февраля 2021, Орел). Закончил в 1975 году орловский государственный педагогический институт по специальности «Учитель математики». В 1995 году ему было присвоено звание профессора.

Заслуги Федора Степановича были отмечены такими наградами, как медаль «За трудовую доблесть» и «Трудовое отличие», звания «Отличник народного просвещения» и «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».