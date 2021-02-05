Орловским сиротам выделят по 300 рублей в месяц на проездные билеты

Два раза в год студент-сирота имеет право на бесплатный проезд Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, обеспечат бесплатный проезд в общественном транспорте. 3 февраля соответствующее Постановление регионального Правительства подписал губернатор Андрей Клычков.

Согласно новому нормативному акту, для обеспечения сирот бесплатным проездом, им будут перечислять по 300 рублей на банковские счета. Выплаты положены тем, учится в образовательной организации в очной форме. Бесплатный проезд обеспечивается до 23 лет.

Чтобы такую выплату назначили, нужно не позднее 1 сентября подать на имя директора заявление в свободной форме и указать счет, на который нужно переводить деньги.

Кроме того, два раза в год студент-сирота имеет право на бесплатный проезд к месту жительства и обратно к месту учебы.

- Обеспечение бесплатным проездом детей-сирот прекращается в случае отчисления из образовательной организации или призыва на военную службу, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.