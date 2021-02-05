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В Орле не нашли коронавирус в сточных водах и на продуктах в магазинах

Роспотребнадзор провел более 1,5 тысячи исследований на коронавирус в окружающей среде
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Роспотребнадзор провел более 1,5 тысячи исследований на коронавирус в окружающей среде

Роспотребнадзор провел более 1,5 тысячи исследований на коронавирус в окружающей среде

Фото: Архив "КП"

В Орловской области проводят исследования на коронавирус в окружающей среде. Специалисты Роспотребназдора ведут мониторинг в магазинах, транспорте и медицинских организациях.

По данных главы регионального ведомства Александра Румянцева, проведено 1605 лабораторных исследований объектов окружающей среды. Проведены сточные воды, сделаны смывы с поверхностей на объектах розничной торговли, продуктах и упаковках, в транспорте.

- По результатам исследований коронавирус не был обнаружен, - сообщил Александр Румянцев, руководитель Роспотребназдора по Орловской области.

Коронавирус в Орловской области