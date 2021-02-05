Орловские лаборатории проводят в сутки по 1627 тестов на коронавирус Фото: Архив "КП"

В четверг, 4 февраля, в Орле состоялось очередное заседание оперштаба. В центре внимания – оперативное выявление зараженных коронавирусом. По информации Роспотребнадзора, за последние две недели орловские лаборатории начали делать в среднем по 1627 исследований на коронавирус.

Всего в Орловской области проведено уже 446 293 лабораторных исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, основная часть сделано Центром гигиены и эпидемиологии (218884 тестов) и пятью лабораториями государственных медицинских организаций (166829 тестов). В частных лабораториях проведено 55020 исследований.

Напомним, тестирование на коронавирус делают в больнице Боткина, НКМЦ, Орловском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД, Орловской станции переливания крови и Орловском противотуберкулезном диспансере.

Также исследования проводят специализированные медицинские учреждения: медико-санитарная часть №57 ФСИН и Орловская психиатрическая больница.