Ремонт Красного моста в Орле: подрядчик готовится к установке крана

Временная переправа расположится в 16-ти метрах от Красного моста Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле во всю кипит работа на Красном мосту. За уходящую неделю подрядчик уже успел снять асфальтовое покрытие, гранитные бордюры и перила моста со стороны памятника Ивану Грозному.

Сейчас «Ремспецмост» готовится к появлению на строительной площадке крана. Его должны привезти сегодня 5 февраля. Именно поэтому с моста убрали «все лишнее». Как начальника строительного участка Николай Андрушко, это необходимо, чтобы снизить нагрузку на мосту.

- Эта техника позволит приступить к строительству временного пешеходного моста, - пояснили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Временная переправа расположится в 16-ти метрах от Красного моста со стороны памятника Ивану Грозному. С обратной стороны установят технический мост для коммуникаций.

Пока пешеходам приходится проходить по одному узкому пешеходному тоннелю со стороны рынка. Чтобы не допустить попадания людей на демонтированный участок, на мосту дежурит круглосуточная охрана.