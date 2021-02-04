Бывший глава УКХ Орла задержан в Дагестане по подозрению в мошенничестве

Дмитрий Зуев занимал пост начальника УКХ Орла в 2016-2017 годах. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

Бывший глава УКХ (управления коммунальным хозяйством) администрации Орла Дмитрий Зуев задержан по подозрению в мошенничестве. Следственные органы подозревают его в махинациях с мусором.

О задержании сообщает управление следкома России по Республике Дагестан. По версии следствия бывший гендиректор УК "Лидер",он же бывший орловский чиновник, а также исполняющий обязанности директора Мурад Гаджимагомедов украли больше двухсот миллионов рублей. Деньги эти должны были быть направлены на перевозку и захоронение отходов из нескольких городов Республики.

Уголовное дело СК возбудил по статье мошенничество, совершенное в особо крупном размере. В настоящее время Зуев задержан и, вероятнее всего, будет заключен под стражу.

В Орловской области фигурант громкого уголовного дела занимал пост начальника городского Управления коммунальным хозяйством с 2016 по 2017 год. Ранее он работал в должности заместителя начальника ГУП "Дорожная служба".