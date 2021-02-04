Мэр Орла о строительстве детсада в 909 квартале: «Подрядчик затягивает сроки»

Строительство детсада на Планерной продолжает затягиваться. Фото: пресс-служба администрации Орла

График строительства детского сада на Планерной улице Орла (909 квартале) продолжает затягиваться. Учреждение для дошколят должно заработать в июле 2021 года, но пока готово только на 27%.

Мэр Орла Юрий Парахин посетил строительную площадку и остался недоволен увиденным.

- Большие вопросы к качеству работ. Меня оно пока не устраивает. Кроме того, подрядчик затягивает сроки. Он до сих пор не выполнил объем, запланированный до января 2021 года. Если говорить в цифрах, перечислен аванс в размере 22 млн рублей, а выполнение на сегодня составляет около 10 млн рублей. Нам предстоит подумать, стоит ли дальше полагаться на этого подрядчика, - сообщил глава города.

Пока на объекте завершен только монтаж фундаментных блоков здания, фундамент дымовой трубы, плиты под котельную, перекрытия ниже нулевого уровня. В процессе возведение стен.