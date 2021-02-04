В деревнях Орловского района отремонтируют дороги

В нескольких деревнях Орловского района в 2021 году приведут в порядок дороги Фото: Ольга СУПОНЕВА

В нескольких деревнях Орловского района в 2021 году приведут в порядок дороги. Улицы будут ремонтировать в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Дорожники уложат асфальт в деревне Некрасовка, поселке Стрелецкий, деревне Истомино, поселке Знаменка. Также ремонт ждет участок дороги "Орел – Ефремов", проходящий через деревню Кривая Лука. Общий километраж дорог, которые планируют привести в порядок - 9,5 километров.

- Кроме того, в Орловском районе прорабатываются планы ремонта автомобильных дорог в рамках нацпроекта уже на 2022 год. При принятии решения о включении того или иного объекта в план, приоритет отдается социально-значимым маршрутам, по которым, в том числе, осуществляется перевозка школьников, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.