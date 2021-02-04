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На орловца завели дело за продажу опасного самогона односельчанину

За расследование взялся Следственный комитет
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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На орловца завели дело за продажу опасного самогона односельчанину

На орловца завели дело за продажу опасного самогона односельчанину

Фото: Архив "КП"

В Верховском районе Орловской области завели уголовное дело на местного жителя, продававшего сомнительные спиртосодержащие жидкости. За расследование преступления взялся Следственный комитет.

По данным следствия, орловец в декабре 2020 года незаконно сбыл односельчанину продукцию, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья.

- Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.