В Орле создан оперативный штаб по вакцинации от коронавируса

Вакцинация в регионе идет полным ходом Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области создан оперативный штаб по организации вакцинации от коронавируса. Возглавила его первый зампред регионального правительства Валентина Нордстрем.

В новый оперштаб вошли члены правительства, сотрудники департаментов, главные врачи городских поликлиник, сотрудники Роспотребнадзора. Приказ о создании штаба подписал губернатор Андрей Клычков.

- В числе основных задач штаба - рассмотрение вопросов по информированию населения о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции, а также преимуществах такой профилактики с использованием интернет-ресурсов и посредством размещения информации на медиаэкранах, расположенных в общественных местах, государственных учреждениях здравоохранения, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Оперштаб будет следить за течением вакцинации в регионе и ее организацией.