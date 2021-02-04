Ремонт Красного моста в Орле: асфальт почти сняли, на очереди бордюры

Мэр Юрий Парахин проинспектировал ход работ на Красном мосту в Орле. Фото: https://vk.com/parakhin_yuri

В Орле во всю кипит работа на перекрытом Красном мосту. Его закрыли для движения машин ночью 1 февраля, а днем уже приступили к работам по демонтажу перильные ограждения и начали снимать асфальт.

Вчера, 3 февраля, на объекте с инспекцией побывал мэр Юрий Парахин. Глава города оценил фронт работ и поделился впечатлениями с орловцами в соцсетях.

- За три дня подрядчик «Ремспецмост» успел снять перильные ограждения с одной стороны сооружения и уже приступил к демонтажу гранитных бордюров и асфальта на пролетных строениях. К концу этой недели планируется завершить обустройство пешеходного тоннеля. Он будет крытый, внутри предусмотрено освещение, - сообщил Юрий Парахин.

Сейчас на Красном мосту работает порядка 12 единиц техники и 40 человек.

- Пока этого достаточно. Как только будет обеспечена безопасность пешеходов, начнется возведение временного моста. Здесь, в случае необходимости, усилимся, - пояснил мэр.