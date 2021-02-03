В Северном районе Орла задержали пьяного дебошира в супермаркете

Фото: КОВАЛЕНКО Вячеслав

В супермаркете Орла росгвардейцы задержали дебошира, который успел совершить сразу несколько правонарушений. Он украл спиртное с полки магазина, выпил его прямо на месте и принялся хулиганить.

Сцена развернулась в одном из сетевых супермаркетов в Северном районе. "Покупатель" стащил бутылку, не заплатил, напился, после чего принялся оскорблять персонал и всячески нарушал общественный порядок. Сотрудникам пришлось нажать тревожную кнопку. На подмогу приехал наряд вневедомственной охраны.

- Росгвардейцы пресекли хулиганство и задержали 43-летнего уроженца города Орла. Сотрудники ведомства выяснили, что местный житель систематически привлекался к административной ответственности, - сообщили "КП-Орел" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

Буйного нарушителя закона передали для разбирательства полицейским.