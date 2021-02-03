Обрыв проводов в Орле 3 февраля: движение троллейбусов возобновится к вечеру

Обрыв проводов в Орле 3 февраля: движение троллейбусов возобновится к пяти вечера Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сегодня днем, 3 февраля, в Железнодорожном районе Орла произошел обрыв электропроводов контактной троллейбусной сети. Из-за аварии движение троллейбусов остановилось по всему городу.

ЧП произошло на Московской улице между Текмашем и Экраном в районе двух часов дня. На месте сейчас работает две аварийные бригады трамвайно-троллейбусного предприятия Орла. Ранее, пресс-служба ТТП сообщала о том, что причиной аварии стал мокрый снег.

- Движение троллейбусов возобновится через два-три часа. Пустить их в обход не представляется возможным из-за сложности технических неполадок, - рассказали «КП-Орел» в пресс-службе трамвайно-троллейбусного предприятия.