Орловскую агрофирму оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за заросшего поля Фото: Архив "КП"

В Дмитровском районе агрофирму оштрафовали на 200 тысяч рублей. Причина – заросшие сорной травой и кустарником поля площадью 26 гектаров.

То, что сельхозугодия не обрабатывали в течение долгого времени и не привели в порядок в теплое время года, инспекторы Россельхознадзора выявили в ноябре 2020-го в Долбенкинском сельском поселении.

- По данному факту в январе 2021 года предприятие было привлечено к административной ответственности по статье 8.7 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей по рекультивации земель). Назначен штраф на сумму 200 тысяч рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора Орловской и Курской областей.